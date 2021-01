Arcosa: Tut sie es schon wieder?

An der Heimatbörse New York notiert Arcosa per 26.01.2021, 19:14 Uhr bei 60.26 USD. Arcosa zählt zum Segment "Bauwesen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Arcosa auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Arcosa erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Arcosa vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (53 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -13,67 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 61,39 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Arcosa erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Arcosa. Es gab insgesamt sechs positive und vier negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Arcosa daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Arcosa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Arcosa-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 46,49 USD. Der letzte Schlusskurs (61,39 USD) weicht somit +32,05 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (56,57 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+8,52 Prozent Abweichung). Die Arcosa-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Arcosa-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

