Arcos Dorados: Gut oder schlecht?

Für die Aktie Arcos Dorados aus dem Segment "Restaurants" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 05.10.2018 ein Kurs von 6,44 MXN geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Arcos Dorados auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,55 Prozent liegt Arcos Dorados 1,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,75. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Arcos Dorados-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Arcos Dorados vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 12 MXN. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (6,44 MXN) ausgehend um 86,34 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Arcos Dorados von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Arcos Dorados liegt mit einem Wert von 29,9 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".