"Archiv der verlorenen Kinder" auf Platz 1 der SWR Bestenliste Roman von Valeria Luiselli (FOTO)

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit über 40 Jahren jeden Monat zehnlesenswerte Bücher, unabhängig von Bestsellerlisten. Nicht dieBücher, die am häufigsten verkauft werden, bestimmen die Liste,sondern eine Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker*innen wählt dieBücher aus, denen sie möglichst viele Leser*innen wünscht. Im Oktober2019 steht der Roman "Archiv der verlorenen Kinder" der in Mexikogeborenen Autorin Valeria Luiselli auf Platz 1 der SWR Bestenliste.Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über die neuesteBestenliste, jeweils am ersten Dienstag in SWR2, 22:03 Uhr.