Architekturwettbewerb zum Neubau der Asklepios Klinik Altona geht in die heiße Phase

Hamburg (ots) -- Acht Büros legen Planungsentwürfe bis Dezember 2019 vor- Jury aus Vertretern der Stadt Hamburg und von Asklepios wird vorWeihnachten entscheidenVon 17 Architekturbüros, die sich für die Planung des Neubaus derAsklepios Klinik Altona interessiert haben, wurden acht ausgewählt.Am Dienstag fand mit den acht Bewerbern in Hamburg einAuftaktkolloquium statt, nachdem ihnen zuvor die Auslobungsunterlagenfür das Projekt zugestellt wurden. Bis Mitte November 2019 haben dieArchitekten nun Zeit, um konkrete Vorschläge zur Ausgestaltung derneuen Asklepios Klinik Altona zu machen. Kurz vor Weihnachtenentscheidet eine Jury aus verschiedenen Vertretern der Stadt, vonAsklepios sowie Experten aus den Bereichen Stadt-undLandschaftsplanung, welcher Entwurf umgesetzt werden wird. Damit gehtder Wettbewerb um die Planung des zukunftsfähigen Neubaus desMaximalversorgers mit aktuell 14 Fachabteilungen und über 630 Bettenim Hamburger Westen in die heiße Phase. Der Architekturwettbewerb istauf ein breites nationales und internationales Interesse gestoßen.Alle Teilnehmer an dem Wettbewerb haben ihre Fähigkeit zur Umsetzungeines Projekts dieser Größenordnung nachgewiesen und verfügenüberwiegend über sehr große Erfahrung bei der Planung und Gestaltungvon Krankenhäusern."Die neue Asklepios Klinik Altona hat eine hohe Bedeutung für dieSicherstellung der medizinischen Versorgung im gesamten HamburgerWesten, ganz besonders bei der Notfallmedizin und der VersorgungSchwerstverletzter", sagt Cornelia Prüfer-Storcks, Senatorin fürGesundheit und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg."Wir bauen eines der modernsten Krankenhäuser Deutschlands undberücksichtigen zugleich Landschaftsschutz und Denkmalschutz", so dieGesundheitssenatorin weiter."Unter den sieben Hamburger Asklepios Kliniken spielt Altona einewichtige Rolle - unter anderem als ein Standort des AsklepiosTumorzentrums Hamburg und mit dem da Vinci-Operationszentrum", sagtJoachim Gemmel, Sprecher der Geschäftsführung der Asklepios KlinikenHamburg. "Das neue Gebäude soll die optimale Basis für dieHochleistungsmedizin der Klinik bieten und damit denVersorgungsauftrag langfristig sicherstellen. Ich bin sehr gespanntauf die Entwürfe, mit denen unsere neue Asklepios Klinik Altonaanfängt Gestalt anzunehmen", so Gemmel weiter. Beim Auftaktkolloquiumgibt es für die acht im Wettbewerb verbliebenen Architekturbüros dieMöglichkeit, noch einmal Rückfragen zu den zuvor erhaltenenAuslobungsunterlagen zu stellen. Diese Informationen ermöglichen dieGrobplanung von Entwürfen, wie das neue Krankenhaus gestaltet seinsoll. Ab Mitte November 2019 werden die Entwürfe der Architekten vonSachverständigen geprüft und der gemeinsamen Jury - dem sogenanntenPreisgericht - am 19. Dezember 2019 vorgestellt. Der beste Entwurfwird ausgewählt, der dann als Grundlage der detaillierteren Planungdient. Eine Fertigstellung des neuen Krankenhauses ist für 2026geplant.Über die Asklepios Klinik AltonaDas derzeit genutzte Gebäude wurde 1971 eröffnet. Heute hat dieKlinik 633 Betten und versorgte 2018 rund 35.000 vollstationäreFälle. Dazu kommen ambulante Behandlungen und rund 3300 Geburten. Mitfast 18.000 Notfallzuführungen und damit 11 Prozent allerNotfallzuführungen in Hamburg überhaupt, ist die Klinik eine derwichtigsten Krankernhäuser der Notfallversorgung und verfügt über diefolgenden Fachabteilungen: Augenheilkunde, Anästhesie undIntensivmedizin, Chirurgie und Orthopädie, Innere Medizin,HNO-Heilkunde, Neurologie und Neurochirurgie, Urologie,Notfallmedizin, Palliativmedizin sowie Gynäkologie und Geburtshilfemit Neonatologie in Kooperation mit dem Altonaer Kinderkrankenhaus.Kontakt für Rückfragen:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenPflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell