Architekturfotograf Gerd Schaller im Interview / über die Besonderheiten der Architekturfotografie, seine Herangehensweise und was gute Bilder ausmacht (FOTO)

Augsburg (ots) - Architekturfotografie ist wie die Architektur selbst imSpannungsfeld zwischen Dienstleistung und Kunst. Klassische Aufnahmen dienen dersachlichen Dokumentation und medialen Vermittlung von Bauwerken. Abbildungenabseits typischer Sehgewohnheiten prägen durch ästhetischen Eigensinn einspezifisches Bild der gebauten Wirklichkeit. Einer, der es bestens versteht,Architektur gekonnt zu inszenieren, ist der Augsburger Gerd Schaller. DerArchitekturfotograf und Kommunikationsmanager arbeitet mit seinem Team seit mehrals 20 Jahren mit Architekten, Ingenieuren, Bauproduktherstellern,Immobilienunternehmen und Medien zusammen und ist mit den Anforderungen allerSeiten bestens vertraut. Im Interview spricht Gerd Schaller über dieBesonderheiten der Architekturfotografie, seine Herangehensweise und was guteBilder ausmacht.Was ist für Sie das besondere an Architekturfotografie?Gerd Schaller: Grundsätzlich fasziniert mich Architektur an sich. Jetzt könnteman meinen, Gebäude zu fotografieren sei einfach. Sie laufen nicht weg,verlieren nicht ihren Gesichtsausdruck und widersprechen dem Fotografen nicht.Dabei lässt sich Architektur eben nicht im Studiolicht gestalten. Vielmehrfordert die Architekturfotografie das menschliche Auge und den Umgang mit nichtzu beeinflussenden Gegebenheiten heraus - und damit meine ich nicht nurwechselnde Wettersituationen. Hinzu kommt ein breites Spektrum meiner Arbeit vonDokumentation und Rezeption über Interpretation und Inszenierung, das letztlichvon den Anforderungen des Auftraggebers und der Bildsprache des Fotografenbestimmt wird.Wie ist Ihre Herangehensweise bei einem neuen Projekt?Gerd Schaller: Ich bereite mich sehr akribisch vor. Ich möchte schon im Vorfeldmöglichst viel über ein Bauwerk wissen - in welchem Umfeld es steht, warum eswie aussieht, welche Ideen und Gedanken der Architekt dabei hatte, auch in Bezugauf die Materialität. Ich möchte das Gebäude und den Architekten bestmöglichverstehen. Der Architekt kann die Essenz des Gebäudes meist aus demEntstehungsprozess heraus vermitteln. Es ist wichtig, zuzuhören und sichgegebenenfalls auch mit regionalen, politischen und historischen Gegebenheitenzu befassen. Natürlich liefern mir auch Google und spezielle Apps zusätzlicheEindrücke und Daten, aus denen sich ein Vorabbild ergibt. So lassen sichkonkrete Perspektiven auch abhängig vom Wetter und Sonnenstand planen. Es wäredefinitiv zu wenig, sich erst vor Ort auf eine kurze Konfrontation zum Zweckeder Fotografie einzulassen.Welche Rolle spielt die Architektur in Bezug auf die späteren Fotografien?Gerd Schaller: Außergewöhnliche Architektur hat sicher einen gewissen Vorteil.Das Tagesgeschäft eines Architekturfotografen aber sieht anders aus. Nicht jedesBauwerk ist spektakulär. Dennoch haben die meisten Gebäude ihren eigenen Reiz,den es herauszustellen gilt. Ich meine damit nicht eine künstlerischeInszenierung mit absurden Überzeichnungen, sondern die korrekte Dokumentation.Perspektive, Linienführung, Belichtung und Schärfe müssen passen. Gefragt istvor allem die Beherrschung von Handwerk und Technik und dazu den Blick fürsWesentliche und Besondere zu haben. Ein Architekturbild ist nicht nur deswegengut, weil etwas Außergewöhnliches fotografiert wurde.Wie stark bearbeiten Sie Ihre Bilder nach?Gerd Schaller: Ich versuche meine Aufnahmen vor Ort möglichst perfekt zuerstellen, sodass ich am Computer nur noch Helligkeit, Kontrast, Tonwerte undgewisse Farben geringfügig korrigiere. In der dokumentarischenArchitekturfotografie sollte man von Verfremdungen ohnehin eher absehen. So ganzverzichten kann man auf Photoshop jedoch nicht, beispielsweise um unvermeidbareStörungen im Bild nachträglich zu entfernen. Letztlich ist es eineEinzelfallentscheidung, wie viele Details aus einem Bild tatsächlich entferntwerden müssen. Es macht jedoch wenig Sinn, beispielsweise ein Gebäude nachlängerer Nutzungsphase durch übermäßige Bearbeitung wieder in seinenUrsprungszustand zurückzuführen zu wollen.Wie muss ein Bild aussehen, damit Sie zufrieden sind?Gerd Schaller: Völlig zufrieden bin ich nur selten. Ich sehe in meinen Bildernimmer wieder ein paar Prozent Verbesserungspotenzial. Doch gerade dieseUnzufriedenheit treibt mich zu Veränderung und Neubewertung meiner Arbeit an.Die besten Fotografien entstehen, wenn ich das Bild kompositorisch undperspektivisch bis ins Detail vorher im Kopf habe, vor Ort alleRahmenbedingungen passen und ich im Augenblick der Aufnahme spätere Retuschenberücksichtige. Ein solcher Moment ist außergewöhnlich - unabhängig von derQualität der Architektur.Gibt es Sie ein Bild oder Projekt an das Sie sich besonders gerne erinnern?Gerd Schaller: Ein Lieblingsbild habe ich nicht. Es sind eher die Geschichten,die ich mit manchen Aufnahmen verbinde. Die unterschiedlichen Eindrückebeispielsweise einer Villa im Engadin oberhalb des Sankt Moritzersees, des aufden ersten Blick schlichten und dann doch ausgesprochen luxuriösen FIFAHauptquartiers in Zürich oder eines ungewöhnlichen Kunstmuseums am Bodenseebleiben im Kopf. Aber auch historische Bauten wie beispielsweise dieStiftsbibliothek in Sankt Gallen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, oder derBlick hinaus über das Moldauufer aus dem Kinderzimmer des ehemaligentschechischen Präsidenten Vaclav Havel in den mittlerweile leider starkverfallenen Barrandov Terrassen berühren mich nachhaltig. In bester Erinnerungwird mir auch das 100. Jubiläum des Bauhaus bleiben. Es war mir eine große Ehre,in dem weltbekannten von Walter Gropius entworfenen Schulgebäude in DessauArchitekturfotografie-Workshops abhalten zu dürfen.Weitere Informationen: www.bauwerk-perspektiven.dePressekontakt:BAUWERK PERSPEKTIVENArchitekturfotografie & DokumentationGerd SchallerWerner-von-Siemens-Str. 686159 AugsburgTelefon: +49 (0)821 258 93 00E-Mail: info@bauwerk-perspektiven.deWeb: http://www.bauwerk-perspektiven.de/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140207/4486733OTS: BAUWERK PERSPEKTIVEN ArchitekturfotografieOriginal-Content von: BAUWERK PERSPEKTIVEN Architekturfotografie, übermittelt durch news aktuell