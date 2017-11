Architekturbüro für Augsburger Gewerbeprojekt Weitblick 1.7 steht fest

Augsburg (ots) - Das Architekturkonzept für das GewerbegebäudeWeitblick 1.7 im neuen Augsburger Innovationspark steht fest. Überein bundesweites Mehrfachbeauftragungsverfahren haben sich dieProjektgesellschaft Weitblick GmbH & Co.KG, ein Joint Venture derAudax Projektentwicklungs GmbH, der ITP Management Holding AG und derLeitWerk AG, gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Stadtplanungfür das Berliner Büro SEHW Architektur GmbH entschieden. Insgesamthatten an dem Verfahren sieben namhafte Büros teilgenommen. "Die unspräsentierten Entwürfe waren durchweg spektakulär und für Augsburgeinzigartig. Für das anonym ermittelte Siegerkonzept hat letztlichdie Kombination aus architektonischer Raffinesse und wirtschaftlicherMachbarkeit gesprochen", sagt Peter Weis, Vorstand des JointVenture-Partners und Generalplaners LeitWerk.Bereits acht Monate vor Baubeginn im Juli 2018 sind 68 Prozent dermehr als 16.000 Quadratmeter oberirdischen Bruttogeschossflächevorvertraglich belegt. Zu den Mietinteressenten gehören bisher vorallem Unternehmen aus dem IT-Bereich. David Kink, Gesellschafter derAudax und Geschäftsführer der Weitblick: "Die hervorragendeVorvermietungsquote spricht für sich. Als Entwickler haben wirWeitblick 1.7 als Landmark im Augsburger Innovationspark geplant -sowohl architektonisch als auch konzeptionell. Die Stadt Augsburg hatdiesen Gedanken stets unterstützt. Es freut uns daher sehr, dass wiruns jetzt gemeinsam mit der Stadt für ein innovatives Architekturbüroentschieden haben, das diese Idee optisch umsetzen wird."Innovative LandmarkIn einem Mehrfachbeauftragungsverfahren hatten siebenArchitekturbüros aus Augsburg, München, Berlin und Essen ihre auf demBebauungsplan basierenden Entwürfe eingereicht. Darunter auch dasrenommierte Büro GRAFT, das unter anderem durch die Zusammenarbeitmit Hollywoodstar Brad Pitt bekannt geworden ist. Die anonymeingereichten Konzepte wurden Ende November von einer neunköpfigenJury aus Vertretern der Stadtplanung und Stadtpolitik sowie denInvestor-Partnern bewertet. Dabei spielte neben einer dem Standortgerechten Architektursprache sowie städteplanerischen Aspekten auchdie wirtschaftliche Machbarkeit eine Rolle.Nach den Entwürfen des Siegerkonzeptes von SEHW aus Berlin wirdWeitblick 1.7 bis Anfang 2020 in unmittelbarer Nähe zur WWK Arena desErstligisten FC Augsburg und der vorbeiführenden HauptverkehrsaderB17 auf einer Grundstücksfläche von rund 9.000 Quadratmeternentstehen. Mit einer Höhe von bis zu 25 Metern wird das Gebäudeweithin sichtbar sein. Äußerlich besticht die viergeschossigeBasisbebauung durch eine Fassade aus eingefärbtem Glas mitintegrierter Sonnenschutzwirkung. Aluminiumlamellen mitPhotovoltaik-Sonnenschutz sollen die Mitarbeiter zusätzlich vorstarker Sonneneinstrahlung schützen und zugleich Strom für dasGebäude produzieren. Darüber hinaus sind Teilbereiche der Fassade alsMedienfläche vorgesehen.Event-Fläche mit AlpenblickIm Inneren sind auf die Mieter zugeschnittene Büros, Open Spacessowie Forschungs- und Entwicklungsbereiche geplant. Zudem sollen eineGanztagsgastronomie mit Außenbewirtung im halböffentlichen Innenhofsowie eine Kindertagesstätte integriert werden. Auf dem Dach entstehtein schräg über das Gebäude gelegter Kubus aus Glas und Beton, derals Kongress- und Tagungsbereich mit Blick auf die Alpen dienen soll.Mit zwei Stockwerken und insgesamt rund 2.000 Quadratmetern Flächeeignet er sich für hausinterne wie auch externe Tagungen, Events undVersammlungen. Unterirdisch entstehen eine zweigeschossige Tiefgaragemit mindestens 350 Stellplätzen sowie großzügige Lager- undTechnikbereiche. Zu den weiteren Extras zählen Angebote zuE-Mobilität, ein Conciergeservice sowie innovative Sicherheits-,Belüftungs-, Beleuchtungstechniken.Die Nähe zu Universität und öffentlichem Nahverkehr sowie bereitsansässigen Firmen und Forschungseinrichtungen wie derFraunhofer-Gesellschaft, dem Deutschen Zentrum für Luft- undRaumfahrt (DLR) oder der Materials Resource Management (MRM) soll denkontinuierlichen Austausch der Mitarbeiter fördern und rundet dasGesamtkonzept ab.Stephan Winkler, Geschäftsführer der ITP-UnternehmensgruppeMünchen-Zürich und der Weitblick: "Unser Ziel als Projektentwicklerist es, dass Weitblick 1.7 künftig das Aushängeschild derPrivatwirtschaft im Innovationspark ist. Der homogene Mieterkreissoll möglichst viele Synergieeffekte haben. Auf die Mieterzugeschnittene Arbeitswelten, innovative bauliche und technischeDetails sowie eine außergewöhnliche Architektursprache sind die Basisfür diese angestrebte Entwicklung."Über Weitblick 1.7Weitblick 1.7 ist das erste privatwirtschaftliche Gewerbeobjekt,das im neuen Augsburger Innovationspark entsteht. Investor undProjektentwickler ist die Weitblick GmbH & Co.KG., ein Joint Ventureder Audax Projektentwicklungs GmbH, der ITP Management Holding AGsowie der LeitWerk AG. Verantwortliches Architekturbüro ist SEHWArchitektur GmbH aus Berlin. Das Gebäude verbindet innovativebauliche und technische Details, auf die Mieter zugeschnittene Büro-und Forschungsflächen sowie ein außergewöhnliches Architekturdesignmiteinander und ist als Landmark des Innovationsparks für einehomogene Mietergemeinschaft mit Synergieeffekten geplant. Insgesamtstehen mehr als 16.000 Quadratmeter Büromietfläche zur Verfügung. DesWeiteren werden eine Ganztagsgastronomie, eine Kindertagesstättesowie eine einzigartige Kongress- und Veranstaltungsfläche auf demDach des Basisgebäudes realisiert. Der Baubeginn ist für Juli 2018,die Fertigstellung für Anfang 2020 geplant.Der Innovationspark Augsburg selbst ist eines der größtengegenwärtigen Wirtschaftsförderprojekte Deutschlands. Hier sollenunter dem Leitbild "Technologie für Ressourceneffizienz" neueProzesse und Produkte in einem offenen kreativen Zusammenwirken vonWirtschaft und Wissenschaft erforscht und entwickelt sowie darüberhinaus wichtige Impulse für eine nachhaltige und zivile Entwicklungder Gesellschaft gegeben werden. 