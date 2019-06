Archer-Daniels-Midland: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Archer-Daniels-Midland":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Archer-Daniels-Midland, die im Segment "Landwirtschaftliche Produkte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 05.06.2019, 14:17 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 39,63 USD.

Unsere Analysten haben Archer-Daniels-Midland nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Archer-Daniels-Midland im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Archer-Daniels-Midland. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Buy"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu zwei Signalen (0 Sell, 2 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Buy" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Archer-Daniels-Midland wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Archer-Daniels-Midland vor. Das Kursziel für die Aktie der Archer-Daniels-Midland liegt im Mittel wiederum bei 46 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 39,63 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 16,07 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Archer-Daniels-Midland insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Archer-Daniels-Midland liegt mit einem Wert von 10,89 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 68 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel" von 33,85. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".