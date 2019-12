Archer-Daniels-Midland: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Archer-Daniels-Midland":

Am 21.12.2019, 23:45 Uhr notiert die Aktie Archer-Daniels-Midland an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 45.79 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Landwirtschaftliche Produkte".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Archer-Daniels-Midland entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Archer-Daniels-Midland derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 40,94 USD, womit der Kurs der Aktie (45,79 USD) um +11,85 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 43,17 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +6,07 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Archer-Daniels-Midland-Aktie hat einen Wert von 33,82. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (26,12). Entgegen dem RSI7 ist Archer-Daniels-Midland hier überverkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Buy" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Archer-Daniels-Midland.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,14 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Archer-Daniels-Midland damit 11,13 Prozent über dem Durchschnitt (5,01 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt 2,62 Prozent. Archer-Daniels-Midland liegt aktuell 13,53 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".