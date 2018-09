Archer Daniels Midland: Die Käufer drängen auf eine Fortsetzung der Rallye!

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Für die Aktionäre des US-Nahrungsmittelproduzenten Archer Daniels Midland verlief das Jahr 2018 bislang sehr zufriedenstellend. Die Aktie steigt innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends beständig an. Der Trendkanal, der sich dabei ausgebildet hat, wurde im Sommer kurzzeitig nach oben verlassen, als die Aktie in einer steilen Aufwärtsbewegung von unter 47,00 US-Dollar an die 50,00-US-Dollar-Marke vorstieß.

Im Hoch konnte die Aktie bis zum 27. August auf 51,11 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.