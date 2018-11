Archer Daniels Midland: Gelingt den Käufern der Durchbruch?

Der mittelfristige Abwärtstrend der Aktie des US-Nahrungsmittelproduzenten Archer Daniels Midland ist noch relativ jung. Er begann erst am 8. Oktober, als die Aktie nach einem zuvor bei 52,06 US-Dollar markierten Jahreshoch die Richtung wechselte. Die dort angestoßene Korrektur hat den Kurs in der Zwischenzeit in drei Teilwellen auf das Niveau von 46,15 US-Dollar zurückfallen lassen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.