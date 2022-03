Archer-Daniels-Midland Aktie: Ein handfester Grund

Der Archer-daniels-midland-Kurs wird am 28.03.2022, 02:44 Uhr an der Heimatbörse New York mit 93.49 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Landwirtschaftliche Produkte".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Archer-daniels-midland auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Archer-daniels-midland-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 5 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 2 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (67,63 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -27,67 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 93,49 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Archer-daniels-midland eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Archer-daniels-midland erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 46,76 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um 14,16 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +32,6 Prozent im Branchenvergleich für Archer-daniels-midland bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20,98 Prozent im letzten Jahr. Archer-daniels-midland lag 25,78 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Archer-daniels-midland investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,91 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,48 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.