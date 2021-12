Archer-Daniels-Midland Aktie: Reagiert die Aktie?

An der Börse New York notiert die Aktie Archer-daniels-midland am 03.12.2021, 02:23 Uhr, mit dem Kurs von 61.82 USD. Die Aktie der Archer-daniels-midland wird dem Segment "Landwirtschaftliche Produkte" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Archer-daniels-midland nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Archer-daniels-midland-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 61,61 USD. Der letzte Schlusskurs (61,82 USD) weicht somit +0,34 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (63,85 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,18 Prozent), somit erhält die Archer-daniels-midland-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Archer-daniels-midland-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Archer-daniels-midland für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Archer-daniels-midland für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Archer-daniels-midland insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,34 Prozent und liegt damit 0,04 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 2,37). Die Archer-daniels-midland-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.