Archer-Daniels-Midland Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Archer-daniels-midland, die im Segment "Landwirtschaftliche Produkte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 01.04.2022, 22:49 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 90.26 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Archer-daniels-midland in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Archer-daniels-midland haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Archer-daniels-midland bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Archer-daniels-midland erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 5 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Archer-daniels-midland-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (67,63 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -25,08 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 90,26 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Archer-daniels-midland erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Archer-daniels-midland erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 46,76 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um 14,12 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +32,64 Prozent im Branchenvergleich für Archer-daniels-midland bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20,91 Prozent im letzten Jahr. Archer-daniels-midland lag 25,85 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.