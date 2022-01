Archer-Daniels-Midland Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

Der Archer-daniels-midland-Kurs wird am 12.01.2022, 16:23 Uhr an der Heimatbörse New York mit 70.48 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Landwirtschaftliche Produkte".

Unser Analystenteam hat Archer-daniels-midland auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,51 ist die Aktie von Archer-daniels-midland auf Basis der heutigen Notierungen 71 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" (46,13) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Archer-daniels-midland mit einer Rendite von 38,03 Prozent mehr als 23 Prozent darüber. Die "Nahrungsmittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,29 Prozent. Auch hier liegt Archer-daniels-midland mit 23,74 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Archer-daniels-midland hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,34 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.38%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,04 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.