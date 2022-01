Archer-Daniels-Midland Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Kurs der Aktie Archer-daniels-midland steht am 14.01.2022, 18:18 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 70.97 USD. Der Titel wird der Branche "Landwirtschaftliche Produkte" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Archer-daniels-midland-Aktie ein Durchschnitt von 62,97 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 70,9 USD (+12,59 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (65,84 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+7,69 Prozent Abweichung). Die Archer-daniels-midland-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Archer-daniels-midland erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Archer-daniels-midland erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 38,03 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um 14,27 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +23,76 Prozent im Branchenvergleich für Archer-daniels-midland bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,56 Prozent im letzten Jahr. Archer-daniels-midland lag 23,47 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Archer-daniels-midland-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 5 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Archer-daniels-midland-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 67,63 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -4,62 Prozent erzielen, da sie derzeit 70,9 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".