Archer Aviation-Aktie: Abstimmung steht bevor!

Archer Aviation, ein Unternehmen für elektrische Senkrechtstarter und -landungen, das über eine SPAC-Fusion an die Börse gehen will, stellte am Dienstag bei einem Tag der offenen Tür den Weg des Unternehmens vor.

Die CEOs von Archer , Brett Adcock und Adam Goldstein , stellten den Maker vor, ein eVTOL für vier Passagiere, mit dem das Unternehmen den Flugverkehr revolutionieren will.

“Wir ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung