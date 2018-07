Archäotechnica 2018: Macht und Glanz in Europa / Kunst- und Handwerkstechniken der Bronzezeit (FOTO)

Brandenburg an der Havel (ots) -Die ARCHÄOTECHNICA fördert ein tieferes Verständnis für dieEntwicklung vom ersten Steinwerkzeug zur heutigen hochtechnologisierten Gesellschaft. Sie präsentiert jährlich an zweiVeranstaltungstagen einzelne Facetten handwerklicher und technischerMethoden, aber auch komplexe Entwicklungsvorgänge. Bei derdiesjährigen Archäotechnica widmet sich das ArchäologischeLandesmuseum Brandenburg einer dynamischen und wahrlich glänzendenEpoche: Der Bronzezeit.Vor mehr als 3 500 Jahren erlebte das junge Metallhandwerk inweiten Teilen Europas seine erste Blüte. Prächtiger Schmuck undkostbare Waffen, aber auch Werkzeuge und Arbeitsgeräte entstanden ausBronze. Die Region Berlin-Brandenburg war in dieser Zeit starkgeprägt von einflussreichen, benachbarten Kulturkreisen und muss inein weitreichendes Handelsnetz eingebunden gewesen sein. In gewohnterWeise entführen Darsteller aus den Bereichen Archäotechnik,Reenactment und Living History sowie Archäologen und weitere Expertenein Wochenende lang in diese ferne Epoche. So werden beispielsweisebronzezeitliche Handwerkstechniken, aber auch regionaleTrachtensitten und Lebensbedingungen vorgeführt und erlebbargemacht.Schauen Sie einem prähistorischen Salzsieder oder Bronzegießerüber die Schulter und lassen Sie sich verschiedene Web- undFärbeverfahren oder die kunstfertige Verarbeitung von Bernsteinfachkundig erläutern. Die kultische Seite des Lebens beleuchten dieDarstellung einer bronzezeitlichen Priesterin und magischeLurenklänge. Experten zeigen zudem, was uns Funde vom ältestenbekannten Schlachtfeld Europas im Tollensetal über Kampf und Waffenwährend der Bronzezeit verraten.Und am lebenden Beispiel wird die Domestikation von Pferden, dieab der Bronzezeit greifbar wird, erläutert. Natürlich wird auch dieDauerausstellung des Hauses, die zahlreiche Schätze der Bronzezeitaus dem heutigen Brandenburg beherbergt, Teil der diesjährigenArchäotechnica sein.Weitere Informationen zur Veranstaltung insbesondere zu denAkteuren finden Sie unter http://ots.de/NuV6aJSa, 11. August - So, 12. August 2018jeweils 10.00 - 17.00 UhrEintritt 5 EUR | erm. 3,50 EUR | Familien 10 EUR | Kinder unter 10Jahren freiGruppen ab 10 Personen 3 EUR pro PersonVeranstaltungsort: Archäologisches Landesmuseum BrandenburgNeustädtische Heidestraße 2814776 Brandenburg an der HavelPressekontakt:Michael Schneider M.A.Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - MarketingBrandenburgisches Landesamt für Denkmalpflegeund Archäologisches Landesmuseum (BLDAM)Dezernat Archäologisches LandesmuseumArchäologisches Landesmuseum BrandenburgNeustädtische Heidestr. 28 (Paulikloster)14776 Brandenburg an der HavelTel. 03381-4104118Fax 03381-4104119E-Mail: presse@landesmuseum-brandenburg.deOriginal-Content von: Archäologisches Landesmuseum Brandenburg, übermittelt durch news aktuell