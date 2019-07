Arch Coal: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Per 15.07.2019, 13:26 Uhr wird für die Aktie Arch Coal am Heimatmarkt New York der Kurs von 90.25 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Kohle & Brennstoffe".

Arch Coal haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,76 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Arch Coal damit 51,13 Prozent unter dem Durchschnitt (63,9 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 63,9 Prozent. Arch Coal liegt aktuell 51,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Arch Coal von 90,22 USD ist mit +0.66 Prozent Entfernung vom GD200 (89,63 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 91,02 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -0.88 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Arch Coal-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Arch Coal hat mit einer Dividendenrendite von 2,01 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.18%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt -3.17. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Arch Coal-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.