Arch Capital: Wie reagieren Sie darauf?

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Arch Capital per 01.03.2019, 14:02 Uhr bei 32,67 USD. Arch Capital zählt zum Segment "Schaden- und Unfallversicherung".

Unsere Analysten haben Arch Capital nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Arch Capital erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13,63 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche sind im Durchschnitt um 6,97 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +6,67 Prozent im Branchenvergleich für Arch Capital bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,5 Prozent im letzten Jahr. Arch Capital lag 3,13 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Arch Capital-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 6 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 45,5 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 39,27 Prozent erzielen, da sie derzeit 32,67 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Arch Capital in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Arch Capital wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.