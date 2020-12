Arch Bio: Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

An der Heimatbörse Venture notiert Arch Bio per 25.12.2020, Uhr bei 1.47 CAD. Arch Bio zählt zum Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Unser Analystenteam hat Arch Bio auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Arch Bio. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Arch Bio erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 52,04 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 115,37 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -63,33 Prozent im Branchenvergleich für Arch Bio bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 88,82 Prozent im letzten Jahr. Arch Bio lag 36,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Arch Bio-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 1,34 CAD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (1,47 CAD) deutlich darüber (Unterschied +5,97 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (1,53 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,19 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Arch Bio-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Die Arch Bio-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

