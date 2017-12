ArcelorMittal fährt wieder auf Wachstumskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

AM ist zurück auf Wachstumskurs. Das suggerieren jedenfalls die Zahlen zum 2. Quartal. So profitierte der Konzern von einer höheren Nachfrage sowie dem laufenden Restrukturierungsprogramm und Kostensenkungen. Der Umsatz stieg um 17% auf 17,2 Mrd $. Das operative Ergebnis (EBITDA) verbesserte sich von knapp 1,8 auf 2,1 Mrd $. Hier hatte der Markt leicht mehr erwartet. Unterm Strich verdiente AM 1,3 Mrd $ nach 1,1 Mrd $ im Vorjahr.

Hohe Nachfrage aus der Auto- und Bauindustrie

Das Marktumfeld hat sich verbessert, die derzeitige Nachfrage ist positiv. Anfang vergangenen Jahres drückten die Importe billigen Stahls aus China noch die Margen der europäischen Hersteller. Die EU hat allerdings reagiert und auf verschiedene Stahlprodukte Strafzölle eingeführt. Das schützt die europäischen Stahlhersteller zu einem gewissen Grad. Unterstützung bekam der Stahlriese allerdings zuletzt auch von den Großabnehmern. So ist die Nachfrage aus der Auto- und Bauindustrie hoch.

Der Stahlhersteller ist optimistisch, was die weitere Erholung der Stahlnachfrage in Europa und Deutschland betrifft. Euphorie wäre verfrüht, schließlich gibt es noch große Überkapazitäten am Markt. Zudem erwirtschaftet AM rund 36% des Geschäfts außerhalb des Euroraums. Dies birgt entsprechende Währungsrisiken. AM nutzt die günstige Situation, um bei der Konsolidierung der europäischen Stahlbranche mitzumischen. So plant der Konzern die Übernahme von Ilva, um in Europa weiter zu expandieren.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.