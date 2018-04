ArcelorMittal: Wie wirken sich Chinas Stahl-Exporte auf die Preise aus?

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

ArcelorMittal ist der größte Stahlproduzent der Welt, doch seine größten Umsätze macht das Unternehmen überwiegend in der EU. Im Jahr 2017 gingen 52,3 % der gesamten Umsätze auf diese Region zurück, gefolgt von 26,1 % in der NAFTA-Region. Der Umsatzanteil, der in den Regionen Afrika und Asien erzielt wurde, lag zuletzt bei insgesamt 12,7 %. Das macht deutlich, dass Chinas ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.