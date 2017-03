ArcelorMittal: Tal der Tränen durchschritten!

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

ArcelorMittal hat dank einer deutlichen Preiserholung das Tal der Tränen durchschritten und nach 4 Verlustjahren im Geschäftsjahr 2016 wieder Geld verdient. Gigantische Abschreibungen wegen des Preisverfalls bei Stahl und dessen Rohstoffen hatten den Konzern 2015 schwer belastet. ArcelorMittal kämpfte dagegen mit Einsparungen an. Das operative Ergebnis (EBITDA) kletterte von 5,2 auf annähernd 6,3 Mrd $. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen des Marktes. Unterm Strich standen 1,8 Mrd $.

Die Lage in der Stahlindustrie hat sich entspannt

Der Umsatz schrumpfte wegen eines niedrigeren Absatzes von Stahl und insbesondere Eisenerz um knapp 11% auf 56,8 Mrd $, wobei sich der Rückgang im 4. Quartal verlangsamte. Die Lage in der Stahlindustrie hat sich entspannt, seitdem die wichtige chinesische Wirtschaft wieder runder läuft. Zudem gibt es in den USA und Europa Bestrebungen, die Märkte vor chinesischen Stahlimporten zu schützen – so wurden erste Einfuhrzölle erhoben.

Die Hersteller in den Industrieländern werfen den Chinesen seit geraumer Zeit Preisdumping vor. Die europäischen Stahlpreise sind im Laufe des vergangenen Jahres um 82% gestiegen. Die Preise für die Rohstoffe Eisenerz und Kokskohle, die ArcelorMittal ebenfalls fördert, verdoppelten beziehungsweise verdreifachten sich. ArcelorMittal konnte wegen langfristiger Lieferverträge die Preissteigerungen nicht eins zu eins an die Kunden weitergeben. Angesichts der steigenden Preise wurden auch Schulden abgebaut, lange Zeit ein Kernproblem des Konzerns.

