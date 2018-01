ArcelorMittal: Der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

Lieber Leser,

die ArcelorMittal Aktie hat den primären und langfristigen Abwärtstrend in 2017 erfolgreich beenden können. Seit Mitte 2017 hat der Wert um 61,9 % auf knapp unter 29 Euro je Aktie zugelegt. Auch in diesem Jahr steht eine positive Entwicklung zu Buche. Seit Jahresbeginn gewann die Aktie knapp 7 % an Wert. Gründe für die positive Entwicklung seit Mitte des vergangenen Jahres waren hauptsächlich die reduzierten Produktionskapazitäten in China, die erhöhte Nachfrage aufgrund der globalen wirtschaftlichen Erholung sowie vorteilhafte Preisunterschiede zwischen US- und EU-Stahl.

Positive Aussichten stützen den Wert

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten lag per Dezember bei 28,97 Euro. Von insgesamt 21 Analysten haben 17 davon für die ArcelorMittal Aktie eine Kaufen-Bewertung abgegeben. Zwei würden halten und zwei verkaufen. Die Kredit Rating-Agentur Moody”s hat den Wert zuletzt von “stable” auf “positive” hochgestuft. Per drittes Quartal hat AM operativ 1,2 Mrd. US-Dollar verdient, was gegenüber dem Vorquartal zwar weniger war, jedoch auf Jahresbasis einen Anstieg von 2,5 % bedeutete. In den ersten neun Monaten des Jahres hat das Unternehmen operativ mit 4,2 Mrd. US-Dollar insgesamt 25,3 % mehr verdient als im Vorjahr.

Bewertungstechnisch attraktiv

Etwa die Hälfte der gesamten Umsätze erzielt AM in der EU, ein Viertel geht auf Nordamerika (NAFTA) zurück, der Rest auf Brasilien und Afrika. Die NAFTA-Region gehörte zuletzt zu den schwächeren Segmenten, da dort die Stahlpreise im Vergleich zu den anderen Regionen niedriger waren. Das Segment könnte weiter schwächeln, sofern Trump höhere Einfuhrzölle ankündigt. Zwar dürften dann US-Stahlpreise anziehen, der Wettbewerb für AM würde damit jedoch womöglich ebenfalls steigen. Das erwartete EV/EBITDA von AM liegt derzeit bei 5,27, bei einem Peer-Durchschnitt von 5,63. Das erwartete KGV von 8,9 liegt unter dem Peer-Durchschnitt von 10,4. Beide Multiplikatoren deuten im Vergleich zum Jahr 2017 auf positive Erwartungen hin.

Diese 3 Dinge müssen Sie jetzt über Kryptowährungen wissen! Was die breite Masse noch nicht weiß!



Sie erhalten ab heute kostenlos eine Spezialanalyse, die Sie sorgfältig durchgehen sollten! Denn darin erfahren Sie, welche 3 Geheimnisse der Kryptowährung Sie jetzt steinreich machen! Denn auf Sie wartet jetzt eine der größten Anlagechancen aller Zeiten! Wer sich dementsprechend vorbereitet, wird schon bald die größten Gewinne seines Lebens machen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.