ArcelorMittal: Hoffnung auf Dividende steigt!

die Vorlage der Quartalszahlen hat beim Stahlunternehmen ArcelorMittal gleich für sechs neue Analystenmeinungen gesorgt, über die wir Ihnen hier einen kurzen Überblick geben wollen.

Zuletzt konnte die Branche von einem Anstieg der Stahlpreise profitieren. Analyst Eugene King (Goldman Sachs) zeigt sich durch eine Anhebung des Kursziels von den Kennziffern des vierten Quartals überzeugt.

Vom operativen Ergebnis sogar positiv überrascht war Experte Ingo-Martin Schachel von der Commerzbank. Er geht davon aus, dass die Konsensschätzung im Laufe des Jahres noch steigen wird. Alessandro Abate (Berenberg Bank) ist ähnlicher Meinung. Das Unternehmen werde davon profitieren, dass der Preis für Flachstahl und Eisenerz steigt.

Seth Rosenfeld (Jefferies) meint, dass die Aktionäre für das laufende Geschäftsjahr durchaus mit einer Dividende rechnen könnten. Er weist auf die großen Fortschritte hin, die ArcelorMittal mit der Bewältigung seiner Schuldenlast gemacht habe.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Commerzbank: „Buy“ – 11,00 Euro (+27 %)

Berenberg: „Buy“ – 10,50 Euro (+22 %)

Goldman Sachs: „Conviction Buy List“ – 10,30 Euro (+19 %)

Jefferies: „Buy“ – 10,00 Euro (+16 %)

Deutsche Bank: „Hold“ – 8,00 Euro (-7 %)

JPMorgan: „Neutral“- 7,80 Euro (-9 %)



Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

