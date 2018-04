ArcelorMittal: Ergebnisse und Erwartungen im Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

Liebe Leser,

die ArcelorMittal Aktie kriegt seit einigen Wochen keinen Fuß in die Tür. Allerdings hält sie sich weiterhin oberhalb des Unterstützungsbereichs bei 25 Euro je Aktie. Belastend dürften sich die aktuellen politischen Unsicherheiten auf die Aktie auswirken. Auch die schwächeren Konjunkturdaten scheinen die Aussichten ein wenig einzutrüben. ArcelorMittal erzielt mehr als die Hälfte der Umsätze in der EU, wobei gerade in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.