ArcelorMittal: Ergebnisse im Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

Liebe Leser,

der weltweit größte Stahlproduzent ArcelorMittal hat in der vergangenen Woche die Ergebnisse per drittes Quartal veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte ein operatives Ergebnis von 1,2 Mrd. US-Dollar- ein Plus von 2,5 % gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum Vorquartal war das Ergebnis allerdings rückläufig.

Operativ starker Zuwachs in den ersten neun Monaten

In den ersten neuen Monaten hat das Unternehmen damit operativ 4,2 Mrd. US-Dollar verdient, also 25,3 % mehr als im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor. Die Ergebnisse der weltweit größten Stahlproduzenten fielen gemischt aus. ArcelorMittal konnte die Einschätzungen der Analysten allerdings übertreffen. Gegenüber den US-Rivalen hat die ArcelorMittal Aktie in diesem Jahr outperformt.

Umsatzsteigerungen deutlich über Analysteneinschätzung

Der Umsatz des Unternehmens lag im 3. Quartal bei 17,6 Mrd. US-Dollar, im Vorquartal waren es 17,2 Mrd. US-Dollar gewesen, im dritten Quartal 2016 14,5 Mrd. Dollar. Analysten hatten mit nur 16,7 Mrd. US-Dollar gerechnet. Insgesamt lag der Absatz bei 21,7 Mio. Tonnen – ein Plus von 1 % gegenüber dem zweiten Quartal. Positiv ist der Anstieg auch deshalb, weil er in einen saisonal eher schwachen Zeitraum fällt. Die generell geringeren Absätze, die in der Folge auch zu einem leichten Rückgang beim EBITDA geführt haben, fielen jedoch höher aus als erwartet.

Durchschnittlichen Verkaufspreis gesteigert

Der durchschnittliche Verkaufspreis stieg gegenüber dem zweiten Quartal um 1,5 %. Maßgebelich dafür waren vor allem Preissteigerungen in den Segmenten Europa sowie Afrika. In den USA fiel der durchschnittliche Preis hingegen. Der US-Stahlpreis fiel im dritten Quartal, was zu der geringeren Profitabilität von US-Stahlproduzenten geführt hatte.

EBITDA steigt jedoch kaum

Das bereinigte EBITDA von ArcelorMittal lag im dritten Quartal bei 1,9 Mrd. US-Dollar. Im zweiten Quartal lag es noch bei 2,1 Mrd. und im dritten Quartal 2016 ebenfalls bei 1,9 Mrd. US-Dollar. Netto verdiente das Unternehmen 1,2 Mrd. US-Dollar, nach 1,3 Mrd. im zweiten Quartal sowie 0,7 Mrd. US-Dollar im dritten Quartal 2016.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.