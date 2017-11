ArcelorMittal: Diese zwei Faktoren könnten den Stahlpreis stabil halten!

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

die ArcelorMittal Aktie kann derzeit von überwiegend freundlichen Ergebnissen bei den Konkurrenten per drittes Quartal profitieren. Das Unternehmen wird die Ergebnisse erst am 10. November veröffentlichen. So gut wie alle Konkurrenten konnten einen höheren durchschnittlichen Verkaufspreis realisieren. Der steigende Stahlpreis dürfte mit den Maßnahmen der chinesischen Regierung zusammenhängen. Diese versuchen die Überkapazitäten zu verringern. Gleichzeitig versucht der amtierende Präsident Xi Jinping, die chinesische Wirtschaft auf ein anderes Fundament zu stellen. Das zukünftige Wachstum soll nämlich mehr über den Konsum erreicht werden als die Industrie.

Chinas Kampf gegen Überkapazitäten könnte weitergehen

Aus dem 19. Nationalkongress, der in der vergangenen Woche zu Ende gegangen ist, ging der Präsident politisch gestärkt hervor. Das dürfte tendenziell dazu führen, dass Erwartungen an weitere Maßnahmen zur Eindämmung der industriellen Überkapazitäten erhöht bleiben. Gleichzeitig könnten die USA womöglich demnächst Importzölle verhängen. Die Deadline für den Vorschlag seitens der Trump-Administration ist auf Januar 2018 gesetzt. Ein Verhängen der Importzölle könnte dazu führen, dass Stahlkonsumenten für einen gewissen Zeitraum ihre Nachfrage nach Importen drastisch verringern, während die Nachfrage nach US-Stahl scharf anzieht, was den Preis für US-Stahl gleichzeitig nach oben treiben würde.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.