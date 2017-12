ArcelorMittal: Diese Risiken bestehen in 2018!

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

Aktien von US-Stahlproduzenten haben sich seit 2016 deutlich stabiler gezeigt, wenn auch in diesem Jahr die Performance, im Vergleich zu ausländischen Produzenten wie ArcelorMittal, schwächer ausfiel. Die stützenden Faktoren sind die aktuell laufenden Exportkürzungen in China, Trumps Infrastrukturpläne und mögliche Importzölle sowie eine anziehende Nachfrage in der EU. Insbesondere die US-Importzölle dürften nun in den Fokus der Anleger rücken. Präsident Donald Trump hat vor einiger Zeit eine Untersuchung eingeleitet.

US-Importzölle sollen den US-Markt weniger attraktiv machen

Die Ergebnisse sollen aufzeigen inwiefern Importe, vor allem aus China, den heimischen Stahlproduzenten schaden würden und daraus würden dann ggf. Maßnahmen abgeleitet. Es wird geschätzt, dass ca. 2 % aller Importe aus China stammen und dieser Anteil dürfte infolge der Exportkürzungen nun sogar geringer geworden sein. Allerdings würden die kommenden Maßnahmen weniger auf Importe aus China in die USA abzielen, sondern auf die weltweiten Überkapazitäten, die dafür sorgen, dass Stahlpreise in den USA im Vergleich höher ausfallen und damit alleine über den Preisunterschied den Import begünstigen.

Für ArcelorMittal könnten US-Importzölle negativ sein

Die ArcelorMittal Aktie kann von dem positiven Umfeld insgesamt profitieren, allerdings ist es naheliegend, dass hier weniger die möglichen Importzölle in den USA im Vordergrund stehen, sondern generell die Exportkürzungen aus China. Sollten Importzölle in den USA verhängt werden, könnte es eventuell negativ für ArcelorMittal sein, da Stahlpreise in den USA fallen würden und heimische Produzenten mehr Marktanteile gewinnen würden. Chinas fallende Exporte sind überwiegend auf eine starke heimische Nachfrage zurückzuführen. Sollte sich diese zusätzlich abschwächen, könnte es generell Stahlpreise belasten und damit auch das Potential in der ArcelorMittal Aktie begrenzen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.