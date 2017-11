ArcelorMittal Analyse: Zahlen sorgen für Aufschwung, aber…

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

Liebe Trader,

Der Stahlkonzern ArcelorMittal hat wie am Freitag bekannt wurde im dritten Quartal von einer steigenden Nachfrage sowie höheren Preisen profitiert. Die Aktie sprang daraufhin etwas mehr als drei Prozent ins Plus und bewegt sich nun wieder in einer seit gut drei Wochen andauernden Seitwärtsphase. Doch die Chancen auf frische Verlaufshochs stehen recht gut, wenn man sich das aktuelle Chartbild vergegenwärtigt. Denn trotz eines Verlaufstiefs bei 24,18 Euro im gestrigen Handel gab das Wertpapier bislang nicht signifikant nach und profitiert von einem weiter hohen Interesse. Dies könnte daher eine gute Ausgangslage für frische Hochs sowie ein fortgesetztes Long-Investment darstellen.

Long-Chance:

Zunächst einmal ist ArcelorMittal auf dem aktuellen Kursniveau als neutral einzustufen, denn erst ein Kurssprung über die aktuellen Jahreshochs von 25,90 Euro eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial bis rund 28,00 Euro. Übergeordnet wäre sogar ein Kursanstieg auf 29,45 Euro auf Sicht der kommenden Monate vorstellbar und kann über entspreche Long-Positionen nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung ist aber noch unterhalb der Wochentiefs von 24,18 Euro anzusetzen, darunter geht es nämlich auf die kurzfristige Aufwärtstrendlinie sowie Horizontalunterstützung um 23,15 Euro abwärts. Merklich eintrüben dürfte sich das Chartbild des Stahlkochers jedoch erst bei einem Bruch des Aufwärtstrendkanals, dann drohen größere Rücksetzer auf 20,99 Euro.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.