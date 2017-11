ArcelorMittal: Aktie mit positiver Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

Liebe Leser,

ArcelorMittal ist der größte Stahlproduzent der Welt. Es ist daher von Vorteil, sich seine Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung der Branche anzuschauen. ArcelorMittal veröffentlicht in diesem Zusammenhang sogar seinen eigenen Einkaufsmanagerindex. Per Oktober 2017 lag der Index bei 55,1 Punkten. Mitte 2016, dem letzten Tief des Index, lag dieser bei 49 Punkten. ArcelorMittal sieht weiterhin Upside-Potential und ist positiv gestimmt. Per drittes Quartal hat AM die Umsätze gegenüber dem Vorquartal sowie dem Vorjahr steigern können. Das EBITDA fiel im Vergleich zum Vorquartal, es konnte aber gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung erzielt werden.

Charttechnisch interessant

Charttechnisch sieht es weiterhin interessant aus. Vor allem in dieser Woche kann sich die Aktie von ihrer Korrektur lösen und unternimmt den weiteren Versuch, den Widerstandsbereich bei 26 Euro je Aktie zu überwinden, wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht. Die beiden langfristigen Wochen-Durchschnitte konnte die Aktie bereits überwinden. Der Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrendkanal nimmt zwar immer mehr Züge an, doch konnte er noch nicht ganz bestätigt werden. Die Nachhaltigkeit könnte kommen, sofern der erneut angepeilte Widerstandsbereich überwunden ist.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.