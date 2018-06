ArcelorMittal Aktie: Das ist ein Trump-Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

ArcelorMittal konnte in den vergangenen Handelssitzungen den vormals guten Eindruck der Aktie nicht mehr halten. Da ArcelorMittal in der Stahlbranche tätig ist, bleiben die Zweifel an den Gewinnaussichten groß. US-Präsident Trump hat durch seine Zollpolitik gerade bei Stahlriesen die Aussichten relativ schnell, aber gründlich verdüstern lassen. Nun rächt sich dies bei ArcelorMittal, die Aktie hat den charttechnischen Abwärtstrend eingeleitet. Denn: Noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.