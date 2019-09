ArcelorMittal Aktie: Zu Wochenbeginn unter Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

Ein negativer Analystenkommentar könnte der Grund dafür gewesen sein, dass die Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal schwach in die neue Handelswoche startete. So stand die Aktie Montag gegen Mittag in Amsterdam mit rund 5% im Minus. Damit hat sich die Aktie auf Jahres-Sicht in etwa halbiert – damit hat sich die Aktie in dem Zeitraum als Underperformer erwiesen. Gewiss, es ist derzeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung