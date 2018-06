ArcelorMittal Aktie: Vorsicht vor den Pessimisten!

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

Arcelor Mittal hat nach den jüngsten Abwärtssignalen nun am Mittwoch zunächst steigende Notierungen gebracht, um dann am Donnerstag erneut den Weg Richtung Süden anzutreten. Das Minus war nicht zu verachten, es ging gleich um 3 % nach unten. Dies ist dennoch kein so ungünstiges Zeichen, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Denn der Wert konnte sich oberhalb wichtiger Unterstützungen ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.