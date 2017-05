ArcelorMittal Aktie: Übernahme des Stahlwerks Ilva

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

Liebe Leser,

der Stahlkonzern ArcelorMittal übernimmt das Stahlwerk Ilva vom italienischen Staat. Das Stahlwerk, das sich in einem maroden Zustand befindet ist das größte in Europa. Die Übernahme kostet ArcelorMittal fast 2 Mrd. Euro.

Italienischer Industrieminister muss die Transaktion noch absegnen

Das Verkaufsverfahren wurde über eine Ausschreibung abgewickelt, die nun von ArcelorMittal und dem italienischen Familienunternehmen Marcegaglia gewonnen wurde. Das Konsortium setzte sich damit gegen eine Gruppe von anderen Bietern durch.

Stahlwerk Ilva geriet 2015 in Schieflage und wurde vom Staat übernommen

Neben dem Kaufpreis will ArcelorMittal mit seinem Partner in den nächsten Jahren rund 2,3 Mrd. Euro in das Stahlwerk investieren und somit das Werk wieder profitabler machen. Durch die enorme Größe des Stahlwerks könnten sich Synergieeffekte heben lassen, die die Kostenbasis deutlich senken könnten. ArcelorMittal möchte die Produktion am italienischen Standort auf rund 8 Mio. Tonnen steigern. Das entspricht einer Steigerung von rund einem Drittel. Zuletzt konnte das Stahlwerk auch einen Umsatzanstieg von 5 % vermelden.

Ein Beitrag von Johannes Weber.