ArcelorMittal Aktie – Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

Bei AM kam es zu einigen Veränderungen. Der Stahlmagnat und ehemalige CEO Lakshmi Mittal hat die Geschäfte offiziell an seinen Sohn abgegeben. Aditya Mittal wurde im Februar zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Auch geschäftlich läuft es für AM gut. Der Umsatz konnte im 1. Halbjahr um 37,6% auf 35,5 Mrd $ gesteigert werden.

Unterm Strich blieb ein Gewinn von 5,40 $ je Aktie. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung