ArcelorMittal Aktie: Milliardenverlust eingebrockt

Eine schwache Nachfrage, sinkende Preise und hohe Abschreibungen haben AM im vergangenen Jahr einen Milliardenverlust eingebrockt. Vor allem in den USA und Europa kämpft der Konzern mit Problemen. Negative Auswirkungen der Handelskonflikte auf die Weltwirtschaft und der Konjunkturrückgang in wichtigen Branchen wie der Autoindustrie sorgten für eine sinkende Nachfrage. Zusätzlich belasteten Überkapazitäten und ein daraus resultierender Preisdruck.



