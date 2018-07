ArcelorMittal Aktie: Erneut ein Schlag – dies ist wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

ArcelorMittal hat am Mittwoch erneut fallende Notierungen hinnehmen müssen. Dies schwächt den Wert mehr, als den Analysten lieb sein kann. Denn nun sind keine so starken Unterstützungen mehr sichtbar, als dass dem Titel größte Sicherheit zugeschrieben werden könnte. Vielmehr sind die charttechnischen Signale nach unten gerichtet. Der nächste Boden würde nach den jüngsten Rücksetzern erst in Höhe von gut 22 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.