ArcelorMittal Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Konjunktureinbruch trifft die zyklische Stahlbranche besonders hart. Doch der Weltmarktführer AM lieferte immerhin einen kleinen Hoffnungsschimmer für die Branche. AM leidet erheblich unter der wegbrechenden Nachfrage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Rohstahlproduktion in der NAFTA-Region ging im 1. Halbjahr um 16,2% auf 9,2 Mio Tonnen zurück. Der Rückgang lag hauptsächlich an der Anpassung der Produktion an die Nachfrage, insbesondere ...



