ArcelorMittal-Aktie: 300 Mio. Euro Investition!

LUXEMBURG (dpa-AFX) – Der Stahlkonzern ArcelorMittal (MT) hat am Donnerstag mitgeteilt, dass er mit Unterstützung der französischen Regierung 300 Millionen Euro in eine neue Produktionsanlage für Elektrostahl am Standort Mardyck in Frankreich investieren wird.

Das neue Stahlwerk in Mardyck wird eine Produktionskapazität von 200.000 Tonnen haben und soll 2024 in Betrieb gehen. Das neue Werk, das dem französischen Elektromobilitätssektor Auftrieb geben wird, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



