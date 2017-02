Arcadis verleiht Studienpreis für regenerative Energien

Darmstadt (ots) - Absolvent der Leipziger Hochschule fürhervorragende Bachelorarbeit ausgezeichnet- Energieeffiziente Gebäudetechnik mit hoher Bedeutung für dieBekämpfung des Klimawandels- Zusammenarbeit mit der Leipziger Hochschule weiter ausgebautArcadis hat den Absolventen Tom Radisch der Hochschule fürTechnik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) mit dem "Studienpreisfür regenerative Energien/Energieeffizienz" ausgezeichnet. Dasführende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für "Natural andBuilt Assets" führte diese Preisverleihung bereits zum neunten Mal inFolge durch."Schule der Zukunft - Einsatz moderner Klimatisierungskonzepte fürdie Gebäudekonditionierung von Passivhaus-Schulen" - so lautete derTitel seiner Bachelorarbeit. Und diese Thematik ist hochaktuell. Inihrer Laudatio betonte Kerstin Kranich, Arcadis-Expertin fürEnergieeffizienz, die Bedeutung energieeffizienter Gebäudetechnik fürdie Bekämpfung des Klimawandels."Die Erzeugung von Wärmeenergie für Gebäude undProduktionsprozesse macht rund die Hälfte des Gesamtenergieverbrauchsin Deutschland aus", hob Kerstin Kranich hervor. "Der vom Preisträgergewählte thematische Schwerpunkt gibt am praktischen Beispiel einenÜberblick über moderne und hocheffizienteKlimatisierungsmöglichkeiten in Passivhaus-Schulen." Im Rahmen derGraduierungsfeier der HTWK erhielt Tom Radisch die Auszeichnung fürseine Bachelorarbeit, die mit 1.000 Euro dotiert ist.Kooperation mit Hochschule für Technik, Wirtschaft und KulturLeipzig weiter intensiviertDie bereits seit neun Jahren bestehende, sehr gute Zusammenarbeitmit der Leipziger Hochschule konnte außerdem ausgebaut werden. NeueArcadis-Stellenausschreibungen sind ab sofort im Intranet der HTKWfür die Studenten sichtbar. Absolventen und Werkstudenten können sichso über die Job-Angebote des globalen Planungs- undBeratungsunternehmen informieren und bei Bedarf direkt denzuständigen Ansprechpartner bei Arcadis kontaktieren.Arcadis ist das führende globale Planungs- undBeratungsunternehmen für "Natural and Built Assets". InZusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir durch die Anwendungunserer profunden Marktkenntnisse sowie kollektiver Planungs-,Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungenherausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamtenLebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerteunserer Kunden. Mit unseren 27.000 Mitarbeitern in mehr als 70Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro. Wirunterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen fürmenschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um dieLebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zuverbessern. Arcadis. Improving quality of life.Pressekontakt:Arcadis Deutschland GmbH, Bertram SubtilTelefon: 06151 388528E-Mail: bertram.subtil@arcadis.comOriginal-Content von: ARCADIS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell