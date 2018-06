Arcadis unterstützt Bayer bei der Modernisierung des Standorts Monheim

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Darmstadt (ots) - Arcadis, das führende globale Planungs- undBeratungsunternehmen für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur undWasser, erhielt von Bayer zwei Projektverträge für Generalplanungs-,Projektmanagement- und Bauleitungs-Leistungen.Bayer sieht im Rahmen dieses Vorhabens an seinem Standort MonheimInvestitionen in Um- und Neubauprojekte vor. Das Unternehmen willdamit die vorhandene Infrastruktur weiter modernisieren und ausbauen.Dabei sollen die Einrichtungen für Forschung und Entwicklung derBayer-Division Crop Science, beispielsweise Laborgebäude undGewächshäuser, modernisiert werden. "Wir entwickeln den StandortMonheim stetig weiter, damit er im internationalen Wettbewerberfolgreich bleibt", sagt Dr. Simone Rosche, Standortleiterin vonBayer in Monheim. Die Stadt am Rhein ist der Hauptsitz derBayer-Agrarsparte, die derzeit weltweit rund 20.000 Mitarbeiterbeschäftigt.Die geplanten Baumaßnahmen umfassen neben Neubauprojekten auchSanierungen. "Ein Expertenteam aus Deutschland und den Niederlandenarbeitet sehr engagiert daran, die Projekte zu realisieren", sagtSilke Johannesson, Sector Leader Chemical & Life Science EuropeCentral bei Arcadis. Die Projektverträge für Arcadis umfassen einenZeitrahmen von zirka fünf Jahren. In diesem Zeitraum übernimmtArcadis, gemeinsam mit dem Labor- und InstitutsplanungsunternehmenDr. Heinekamp als Partner, sowohl Gesamtplanungs-, Architektur- undIngenieurleistungen als auch die Beschaffung (Procurement). Auch dasProjektmanagement inklusive der Steuerung aller Projektbeteiligtenliegt beim Beratungsunternehmen, wodurch es als zentralerAnsprechpartner für Bayer fungiert. "Wir sind stolz darauf und freuenuns darüber, dass wir Bayer von unserer Leistungsfähigkeit undFachkompetenz überzeugen konnten", so Johannesson.Über ArcadisArcadis ist das führende globale Planungs- undBeratungsunternehmen für "Natural and Built Assets". InZusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir durch die Anwendungunserer profunden Marktkenntnisse sowie kollektiver Planungs-,Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungenherausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamtenLebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerteunserer Kunden. Mit unseren 27.000 Mitarbeitern in mehr als 70Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro. Wirunterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen fürmenschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um dieLebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zuverbessern. Arcadis. Improving quality of life.Pressekontakt:Arcadis Germany GmbHBertram SubtilTelefon: 0151 17143438E-Mail: bertram.subtil@arcadis.comwww.arcadis.comOriginal-Content von: ARCADIS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell