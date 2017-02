Arcadis unterstützt 44 polnische Städte beim Schutz vor Klimawandel

Darmstadt (ots) - Projekt macht Metropolen des Landes fit fürextreme Wetterlagen- Großstädte in besonderem Maße anfällig für Auswirkungen desKlimawandelsArcadis wird 44 polnische Großstädte beim Schutz vor demKlimawandel unterstützen. Das globale Planungs- undBeratungsunternehmen für "Natural and Built Assets" erhielt denAuftrag gemeinsam mit einem Konsortium aus führendenForschungseinrichtungen in Polen. Ziel ist es, Folgen desKlimawandels abzuschätzen und zu analysieren sowie Maßnahmen undPläne zu entwickeln, um die Städte und ihre Einwohner zu schützen.Das Projekt im Auftrag des Umweltministeriums in Warschau ist aufzwei Jahre angelegt und hat ein Volumen von insgesamt 5,8 MillionenEuro.Gefährlich werden kann der Klimawandel durch extremeWetterphänomene wie sintflutartige Regenfälle mit Überschwemmungenund Erdrutschen, Hitzewellen, Dürreperioden und Wirbelstürme. Fürjede der 44 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern wird von denExperten ein individuelles Profil erstellt, das potenzielle Gefahrenausweist. Dabei wird geprüft, welche Entwicklungen die Stadt treffenkönnten und wie widerstandsfähig sie ist. Auf der Basis dieserAnalysen werden Empfehlungen ausgesprochen, welche Abwehrmaßnahmenvor Ort ergriffen werden sollten. Die 44 Städte, die im Rahmen desProjekts unter die Lupe genommen werden, beheimaten 30 Prozent derpolnischen Bevölkerung und erwirtschaften 50 Prozent desBruttoinlandsprodukts (BIP). Insofern ist der Schutz dieser Städteauch ökonomisch existenziell und liegt im Interesse des ganzenLandes.Größtes Projekt seiner Art in Europa"Die Anpassung der urbanen Zentren in Polen an veränderteklimatische Bedingungen ist bis heute das größte Projekt seiner Artin Europa. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir dafür ausgewähltwurden", sagt Anna Rusek von Arcadis in Polen. Gemeinsam mit denPartnern werde Arcadis Lösungen entwickeln, um die Städte besser fürden Klimawandel zu wappnen. "Städte sind besonders anfällig für dieEinflüsse des Klimawandels", sagt Pawel Salek, Staatssekretär imUmweltministerium und Beauftragter der Regierung für den Klimawandel."Deshalb ist es so wichtig, sie den veränderten klimatischenBedingungen anzupassen."Pressekontakt:Arcadis Deutschland GmbH, Bertram SubtilTelefon: 06151 388528E-Mail: bertram.subtil@arcadis.comOriginal-Content von: ARCADIS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell