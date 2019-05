Arcadis und PTV Group entwickeln neue Werkzeuge zur Planung städtischer Mobilität von morgen

Darmstadt (ots) - Arcadis (EURONEXT: ARCAD), das führende globalePlanungs- und Beratungsunternehmen für Immobilien, Umwelt,Infrastruktur und Wasser, und die PTV Group, globaler Marktführer fürSoftwarelösungen in den Bereichen Verkehr und Transport, Mobilitätund Logistik, bündeln ihre Kompetenzen, um Lösungen für zukünftigeMobilitätsprobleme in den Städten zu entwickeln.Die Partnerschaft mit der PTV Group steht im Kontext des digitalenTransformationsprogramms und der strategischen Vision von Arcadis.Gemeinsam mit Netzwerkpartnern will Arcadis künftig verstärktExpertise und Daten aus Schlüsselbereichen seines Geschäfts dazunutzen, Lösungen für eine lebenswerte, nachhaltige Stadtentwicklunggestalten. Dazu zählt auch, die künftigen Bedürfnisse der Städte undKommunen im Bereich Mobilität besser zu erfüllen. Durch moderneTechnologien wie das Internet der Dinge, autonome Fahrzeuge,Verkehrsleitsysteme, Umwelt-Monitoring oder dieBauwerksdatenmodellierung (BIM) eröffnen sich heute zahlreiche neueMöglichkeiten und Synergien für die Stadtplanung und -verwaltung.Zukünftige Mobilitätsbedarfe besser prognostizierenArcadis und die PTV arbeiten gemeinsam daran, Mobilitätsdaten fürPlanung und Management städtischer Mobilität besser zu nutzen.Zukünftige Bedarfe von Stadtbewohnern können durch unterschiedlichsteZukunftsszenarien beispielsweise noch schneller und effizientersimuliert werden.PTV-Modellierungssoftware wird bereits in über 120 Länderneingesetzt. Fahrzeughersteller, Mobilitäts- undLogistikdienstleister, Technologielieferanten und Stadtplanern sindalle an neuen Mobilitätsdiensten - wie zum BeispielMobility-as-a-Service (MaaS) - interessiert. PTV hat eine integriertePlattform entwickelt, die das komplette Portfolio fortschrittlicherKomponententechnologien abdeckt, um sämtliche MaaS-Angebote effizientplanen, betreiben und verwalten zu können. Die Ingenieure undModellierungsspezialisten von Arcadis verfügen bereits übereinschlägige Erfahrung mit der marktführenden PTV-Software. Zudementwickelt das global führende Planungs- und Beratungsunternehmenaktuell ein MaaS-Konzept für den zentralen GeschäftsbezirkAmsterdams. Nun wollen beide Unternehmen gemeinsam nun dieEntwicklung marktführender MaaS-Plattformen vorantreiben.Allianz für revolutionäre Verkehrsmodellierung"Wir freuen uns, mit der PTV zusammenzuarbeiten und gemeinsamweitere Möglichkeiten zu liefern, wie Mobilitätsdaten in der Planungund beim Management der urbanen Mobilität von morgen eingesetztwerden können", so Stephan Ritter, Arcadis Group Executive Innovationand Transformation. "Unsere Expertise in Beratung, Engineering undPlanung wird durch die hochmodernen Tools von PTV bestens ergänzt.Ziel ist es, unseren Kunden bessere Mobilitätslösungen anbieten zukönnen, unsere Stadtentwicklungsstrategie zu stärken und dieVerkehrsmodellierung zu revolutionieren."Vincent Kobesen, CEO der PTV Group ergänzt: "Uns ist es wichtig,mit strategischen Partnerschaften die Mobilität in unseren Städteninternational weiterzubringen - von der Stadtentwicklung bis hin zukonkreten Verkehrskonzepten. Die Zusammenarbeit mit Arcadis ist einwichtiger Meilenstein, da sie beste Software mit bester Beratungverbindet."Über ArcadisArcadis ist das führende globale Planungs- undBeratungsunternehmen für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur undWasser. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir durch dieAnwendung unserer profunden Marktkenntnisse sowie kollektiverPlanungs-, Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungenherausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamtenLebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerteunserer Kunden. Mit unseren 27.000 Mitarbeitern in mehr als 70Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro. Wirunterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen fürmenschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um dieLebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zuverbessern. Weitere Informationen: www.arcadis.com.Pressekontakt:Bertram SubtilArcadis Germany GmbHTelefon: 0151 17143438E-Mail: bertram.subtil@arcadis.comwww.arcadis.comOriginal-Content von: ARCADIS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell