Arcadis plant Tunnel unter dem Suezkanal in Ägypten

Darmstadt (ots) - Arcadis, das führende globale Planungs- undBeratungsunternehmen für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur undWasser, hilft zum zweiten Mal bei der Realisierung eines Tunnels zurUnterquerung des Suezkanals in Ägypten.Nach dem Ismaïlia-Straßentunnel arbeitet Arcadis nun an einem dreiKilometer langen Tunnel unter dem Kanal nahe der Stadt Suez. Er istTeil eines großen Entwicklungsprojekts im Bereich des Kanals, welchesdas Wirtschaftswachstum in Ägypten ankurbeln soll. Arcadis entwirftden kompletten Tunnel - vom Konzept bis zur Detailplanung. DerLeistungskatalog umfasst unter anderem die Bereiche Tunnelplanung und-sicherheit sowie Installationsanlagen.Der Tunnel besteht aus einer Röhre mit einem Durchmesser von 13Metern in einer maximalen Tiefe von 40 Metern unter derErdoberfläche. Auftraggeber von Arcadis ist ein Konsortium aus denägyptischen Unternehmen Petrojet und Concord for Engineering andContracting. Der Tunnel wird als Erweiterung einer bestehendenTunnelverbindung in Suez gebaut."Wir sind stolz darauf, zum zweiten Mal an einem solchen Projektunter dem Suezkanal arbeiten zu dürfen", sagt Marcus Herrmann, CEOvon Arcadis Europe Central. "Wir wurden hinzugezogen, weil wir amIsmaïlia-Straßentunnel gezeigt haben, dass Arcadis-Experten ausverschiedenen europäischen Ländern über Geschäftseinheiten hinwegHand in Hand arbeiten und unsere technische Kompetenz für unserenAuftraggeber von großem Wert ist. Der Bau des ersten Tunnels standunter enormem Zeitdruck und wir konnten schnell eine robusteKonstruktion liefern. Nun freuen wir uns darauf, unsereLeistungsfähigkeit bei diesem zweiten Tunnel erneut unter Beweis zustellen.''Über ArcadisArcadis ist das führende globale Planungs- undBeratungsunternehmen für "Natural and Built Assets". InZusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir durch die Anwendungunserer profunden Marktkenntnisse sowie kollektiver Planungs-,Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungenherausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamtenLebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerteunserer Kunden. Mit unseren 27.000 Mitarbeitern in mehr als 70Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro. Wirunterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen fürmenschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um dieLebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zuverbessern. Arcadis. Improving quality of life.Pressekontakt:Arcadis Germany GmbHBertram SubtilTelefon: 0151 17143438E-Mail: bertram.subtil@arcadis.comwww.arcadis.comOriginal-Content von: ARCADIS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell