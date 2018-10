Arcadis erweitert sein Innovationsnetzwerk: Kooperation mit vrame / Projektmanagement 4.0 für Großprojekte / Klassisches Projektmanagement und agiles BIM-Management aus einer Hand

Darmstadt (ots) - Arcadis und vrame gehen ab sofort einestrategische Kooperation ein. vrame ist eines der größten BIMConsulting Unternehmen in Deutschland. BIM - Building InformationModeling steht für eine teamorientierte Methode der optimiertenPlanung, Ausführung und Bewirtschaftung von Anlagen und Gebäuden mitHilfe von Software. BIM beschleunigt Prozesse, hilft, Fehler undStörungen im Ablauf zu vermeiden und wird daher für den komplettenLebenszyklus von Immobilien eine zunehmend geschäftskritische Rollespielen. Insbesondere Großprojekte profitieren von der Transparenz,der Sequenzierung und der frühzeitigen Einbindung multiplerInteressengruppen, die diese Technologie ermöglicht. Für Kunden wieSiemens, BMW oder die Deutsche Bahn hat vrame bereits zahlreicheProjekte realisiert. Arcadis, das führende globale Planungs- undBeratungsunternehmen, erweitert mit der Kooperation seinInnovationsnetzwerk und wird damit zum Vorreiter der digitalisiertenProjektsteuerung. Diese Kooperation setzt für beide neue Maßstäbe inder Branche.In dieser Kooperation bleiben beide Partner völlig eigenständig.Arcadis kann mit der Partnerschaft sein Eco-System durch einenattraktiven Player erweitern. Dadurch können das klassischeProjektmanagement und das agile BIM-Management (Koordination,Datenbanken und Workflows) bei Arcadis verzahnt werden. Für beideUnternehmen gibt es spannende Anknüpfungspunkte für Innovationen unddie weitere Entwicklung des Portfolios. Das gilt für dasRisikomanagement genauso wie für bessere Konditionen bei derProjektfinanzierung. "Das ist für uns ein Meilenstein in derDigitalisierungsstrategie", sagt Marcus Herrmann, CEO von ArcadisEurope Central. "Damit setzten wir neue Maßstäbe in der umfassendenAnwendung von BIM. vrame ist ein Partner, der perfekt zu uns passt."Neuer Partner profitiert von der internationalen Reichweite beiArcadisvrame hat bisher einen Großteil seiner Projekte in Deutschlandrealisiert. Jetzt profitiert das Consulting-Unternehmen, das aktuellvon Berlin und Oldenburg aus operiert und im kommenden Jahr nachMünchen und Zürich expandiert, von der internationalen Ausrichtungund Strategie von Arcadis. Damit kann sich vrame auch aninternationalen Großprojekten beteiligen und das eigene Profilschärfen. "Wir können unsere schlanken und agilen Strukturen im BIMManagement jetzt auch auf der internationalen Bühne voll ausspielen",sagt Jens Bredehorn, Geschäftsführer und einer der Gründer von vrame."Und wir erweitern dadurch unsere Kompetenzen im klassischenProjektmanagement."In Zukunft wollen sich beide Unternehmen gemeinsam mit innovativenund zukunftsfähigen digitalen Lösungen im Markt positionieren und dieGrundlagen für gemeinsame Projekte legen. "Davon träumt die Branche,eine effektive und erfolgreiche Steuerung bei Großprojekten mit Blickauf die Kosten, die Termine und die Sicherung der Qualität. AlleLeistungen kollaborieren nur noch über eine Plattform," betont MarcusHerrmann von Arcadis.Über ArcadisArcadis ist das führende globale Planungs- undBeratungsunternehmen in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur,Wasser und Umwelt. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wirdurch die Anwendung unserer profunden Marktkenntnisse sowiekollektiver Planungs-, Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- undManagementleistungen herausragende und nachhaltige Ergebnisse währenddes gesamten Lebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicherVermögenswerte unserer Kunden. Mit unseren 27.000 Mitarbeitern inmehr als 70 Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von 3,2Milliarden Euro. Wir unterstützen UN-Habitat, das Zentrum derVereinten Nationen für menschliche Siedlungen, mit Wissen undKnow-how, um die Lebensqualität in schnell wachsenden Städten auf derganzen Welt zu verbessern. www.arcadis.comPressekontakt:Bertram SubtilArcadis Germany GmbHTelefon: 0151 17143438E-Mail: bertram.subtil@arcadis.comwww.arcadis.comOriginal-Content von: ARCADIS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell