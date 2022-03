Arcadis erhält Auftrag als Generalunternehmer für Rückbauarbeiten der Nebenanlagen des ehemaligen Kohlekraftwerkes Cuno in Herdecke

Darmstadt (ots) -Arcadis, das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für die natürliche und die vom Menschen gestaltete Umwelt, ist von der Mark-E Aktiengesellschaft, einem regionalen Energiedienstleister in Nordrhein-Westfalen, als Generalunternehmer für Rückbauarbeiten der Nebenanlagen auf dem Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks Cuno in Herdecke beauftragt worden.Das Kraftwerk Cuno im nordrhein-westfälischen Herdecke lieferte von 1908 bis 2004 Energie überwiegend aus Steinkohle. Nach seiner Stilllegung und teilweisen Demontage wurde auf dem Gelände ein Gas- und Dampfturbinenkraftwerk errichtet, das seit 2007 in Betrieb ist und eine Maximalleistung von 420 Megawatt bereitstellt. Die nun laufenden Rückbaumaßnahmen der Nebenanlagen inklusive Verladeinfrastruktur, Rauchgasentschwefelungsanlage sowie der Abgasentstickung sollen Platz schaffen für eine geplante Freiland-Photovoltaikanlage.Arcadis verantwortet als Generalunternehmer ein integriertes Leistungspaket aus Erkundung, Genehmigungsmanagement, Planung und Projektmanagement sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz und der eigentlichen Ausführung von Rückbau und Entsorgung. Der Rückbau wird voraussichtlich im Herbst 2022 abgeschlossen sein.Dr. Karl Noé, Geschäftsführer der Arcadis Germany GmbH zum Projekt: "Hier in Herdecke wird gleichzeitig Industrie- und Energiegeschichte geschrieben, von der Kohleverstromung über das hocheffiziente Gas- und Dampfturbinenkraftwerk bis zur regenerativen Sonnenenergie. Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns der Energieversorger Mark-E mit der Beauftragung als Generalunternehmer für dieses anspruchsvolle Rückbauprojekt entgegenbringt. Und wir sind stolz, dass wir hier im Ruhrgebiet einmal mehr unsere Kompetenz im Kraftwerksrückbau unter Beweis stellen können."Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Arcadis Germany GmbH, Bertram Subtil | Telefon: 0151 17143438 | E-Mail: bertram.subtil@arcadis.comArcadis ist das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für die natürliche und die vom Menschen gestaltete Umwelt. Durch die weltweite Bündelung von lokalem Wissen und die Kombination unserer Expertise mit neusten digitalen Errungenschaften erzielen wir herausragende und nachhaltige Ergebnisse für unsere Kunden und deren Abnehmer. Wir sind über 29.000 Menschen, die in mehr als 70 Ländern tätig sind und einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro erwirtschaften. Wir unterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um die Lebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zu verbessern. www.arcadis.comPressekontakt:Bertram SubtilArcadis Germany GmbHTelefon: 0151 17143438E-Mail: bertram.subtil@arcadis.comwww.arcadis.comOriginal-Content von: ARCADIS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell