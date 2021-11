Arcadis Global Electric Vehicle Catalyst Index: Internationale Vergleichsstudie über Erfolgsfaktoren bei der Transformation zur E-Mobilität

Darmstadt (ots) -- Fortschritte bei der Einführung von E-Fahrzeugen in 12 Ländern und 2 US-Bundesstaaten im Vergleich- Einführung von E-Fahrzeugen wichtiger Faktor zur Verbesserung von Luftqualität und Erreichung von Netto-Null- Staatliche Subvention und Steuerung stärkste Impulsgeber für weltweite Einführung von E-FahrzeugenArcadis, das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für die natürliche und die vom Menschen gestaltete Umwelt hat im Rahmen einer globalen Vergleichsstudie drei kritische Erfolgsfaktoren für die Umstellung von Verbrennungsmotoren auf E-Mobilität untersucht: Die ökonomischen Steuerungs- und Förderinstrumente, den Angebotsmarkt für E-Fahrzeuge und die Leistungsfähigkeit der Ladeinfrastruktur.Bis 2040 wird voraussichtlich mehr als die Hälfte aller weltweit neu zugelassenen Pkw elektrisch angetrieben werden. Je schneller dieser Transformationsprozess erfolgt, desto größer ist der Beitrag zum Klimaschutz. Nicht alle Regionen und Länder bewegen sich dabei im Gleichschritt - einige Early Adopters übernehmen eine Vorreiterrolle und motivieren so die Nachzügler. Basierend auf mittlerweile sieben Jahren Erfahrung in der Beratung öffentlicher und privater Kunden bei ihren E-Mobilitätsprogrammen hat Arcadis nun in einer systematischen Vergleichsstudie sieben Länder in Europa, vier Länder in Südostasien und zwei US-Bundesstaaten auf ihre Position und Dynamik im Transformationsprozess hin untersucht.Drei wesentliche Impulsgeber standen im Mittelpunkt der Analyse:Förder- und ökonomische Steuerungsinstrumente - beinhalten die politischen Rahmenbedingungen wie Steuererleichterungen für E-Fahrzeuge und Steuererhöhungen für Verbrennungsmotoren, Kaufsubventionen, Fahrverbote oder -beschränkungen und konkrete Zeitpläne für Net Zero Programme.Hier fallen Großbritannien und China mit ihrer klaren und kompromisslosen politischen Ausrichtung auf E-Mobilität auf. Australien zeigt den größten Nachholbedarf.Marktreife - zeichnet sich aus durch eine breite Modellpalette, ausreichendes Angebot, erschwingliche Preise und entsprechend hohe Zulassungszahlen. Hier fallen China und die Niederlande auf. In beiden Ländern haben Privatpersonen, Behörden und Unternehmen Zugang zu einem guten bis sehr guten Angebot an Elektromodellen. Schlusslichter sind Australien und Singapur.Ladeinfrastruktur - beinhaltet die Standardisierung, Verbreitung, Verfügbarkeit und Ausbaudynamik von öffentlichen E-Ladenetzen. Hier schneiden neben China auch Kalifornien und Italien gut ab. Die Ladeinfrastrukturen in Australien und Irland weisen dagegen das größte Entwicklungspotenzial auf.Ungeachtet dieser unterschiedlichen Rahmenbedingungen auf Landesebene, die Gegenstand der Arcadis-Studie waren, können private und öffentliche Organisationen, Behörden und Unternehmen ihre individuellen Umsetzungsstrategien für E-Mobilität deutlich beschleunigen, um damit ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG) zu erreichen und ihren Beitrag zu nationalen Klimabilanzen zu leisten.Als Erfolgsfaktoren haben sich dabei strategische und intelligente, digital gestützte Analyse- und Planungswerkzeuge erwiesen, die im Spannungsfeld nachhaltiger Mobilitätsnachfrage, -angebot und Förderprogrammen die optimalen Investitionsprogramme ableiten und deren Umsetzung überwachen.Über die Studie:Ziel des Global Electric Vehicle Catalyst Index ist es, die Zusammenarbeit zwischen Ländern, Institutionen und Unternehmen zu fördern, die sich mit dem Thema Elektromobilität befassen. Die Studie ist eine Momentaufnahme. Länder werden ihre Position verbessern, wenn sie neue staatliche Anreize für E-Fahrzeuge schaffen, die Ladeinfrastruktur ausbauen oder der Markt für E-Fahrzeuge reift. Der Austausch von Erkenntnissen und die Bündelung von Stärken im öffentlichen und privaten Sektor werden die Auswirkungen von E-Fahrzeugen auf Luftverschmutzung und CO2-Emissionen weltweit beschleunigen. Zu den von uns untersuchten Ländern und US-Bundesstaaten gehören die Niederlande, Großbritannien, Irland, Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, New York, Kalifornien, Kanada, Australien, Singapur, China und Thailand.Weitere Informationen über Erfolgsfaktoren für die Transformation zur E-Mobilität sowie den Download der Vergleichsstudie Global Electric Vehicle Catalyst Index finden Sie unter: https://bit.ly/ev21prdlFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Arcadis Germany GmbH, Bertram Subtil | Telefon: 0151 17143438 | E-Mail: bertram.subtil@arcadis.comArcadis ist das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für die natürliche und die vom Menschen gestaltete Umwelt. Durch die weltweite Bündelung von lokalem Wissen und die Kombination unserer Expertise mit neusten digitalen Errungenschaften erzielen wir herausragende und nachhaltige Ergebnisse für unsere Kunden und deren Abnehmer. Wir sind über 28.000 Menschen, die in mehr als 70 Ländern tätig sind und einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro erwirtschaften. Wir unterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um die Lebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zu verbessern.