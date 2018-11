Arcadis-Experte übernimmt Vertretungsprofessur an der TU Darmstadt / Hauke Zachert lehrt am Institut für Geotechnik und leitet den Bereich Offshore-Windenergie bei Arcadis

Darmstadt (ots) - Arcadis-Mitarbeiter Hauke Zachert lehrt seitBeginn des Wintersemesters an der Technischen Universität (TU)Darmstadt. Zachert übernahm eine Vertretungsprofessur am Institut fürGeotechnik der TU. Er ist Experte für die Gründung komplexerBaustrukturen, wie Offshore-Windenergieanlagen, große Flüssiggastanksoder auch Brückenbauwerke. Bis zur regulären Besetzung der Professuran der TU Darmstadt wird Zachert die Lehre am Institut sicherstellensowie Forschungsvorhaben vorantreiben und zugleich weiterhin denKompetenzbereich Offshore-Windenergie des Planungs- undBeratungsunternehmens Arcadis leiten.Seinen Berufsweg begann Zachert als Beton- und Stahlbetonbauer inder Bauwirtschaft. Das anschließende Bauingenieur-Studium an der RWTHAachen legte die Grundlagen für die folgende Tätigkeit in derplanenden Abteilung eines großen Bauunternehmens. Hier verfestigteHauke Zachert seine geotechnischen Kenntnisse und bearbeitete seineersten Offshore-Wind-Projekte. Fünf Jahre lang war er anschließendwissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bodenmechanik undFelsmechanik an der Universität Karlsruhe. Auch bei seinerDissertation stand die Offshore-Windenergie im Mittelpunkt, seineDoktorarbeit beschäftigte sich mit Fragen des Verhaltens vonFundamenten für Offshore-Windenergieanlagen unter der wechselndenBelastung durch Wind und Wellen.Bei Arcadis in Darmstadt arbeitet der 38-Jährige seit fast vierJahren. "Ich freue mich sehr über die neue akademischeHerausforderung. Zugleich bringe ich Erfahrungen aus der Praxis mit,die ich bei Arcadis in zahlreichen Projekten gesammelt habe.Einblicke, die sicher auch für meine Studenten sehr spannend sind",sagt Zachert. "Andererseits profitieren natürlich auch unsere Kundenvon meiner aktuellen Forschungstätigkeit." Bis zur Besetzung derregulären Professur wird Zachert in den kommenden zwei Jahre etwa jezur Hälfte an der Universität und bei Arcadis arbeiten. Zachert lebtmit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Mannheim.Verzahnung von Wissenschaft und Praxis"Wir bei Arcadis sind froh und stolz, dass unsere Experten anrenommierten Universitäten lehren. Wir gratulieren unserem KollegenHauke Zachert zu seiner neuen Position", sagt Marcus Herrmann, CEOvon Arcadis Europe Central. "Die Verzahnung von Forschung undWissenschaft mit unserer Arbeit ist uns ein Anliegen. In unserenThemenbereichen sind wir immer auf dem neuesten Stand der Forschung.Das schätzen auch unsere Kunden."Arcadis ist das führende globale Planungs- undBeratungsunternehmen für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur undWasser. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir durch dieAnwendung unserer profunden Marktkenntnisse sowie kollektiverPlanungs-, Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungenherausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamtenLebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerteunserer Kunden. Mit unseren 27.000 Mitarbeitern in mehr als 70Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro. Wirunterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen fürmenschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um dieLebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zuverbessern. www.arcadis.comPressekontakt:Bertram SubtilArcadis Germany GmbHTelefon: 0151 17143438E-Mail: bertram.subtil@arcadis.comOriginal-Content von: ARCADIS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell