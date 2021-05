Arcadia Bioscience Aktie: Gut gerüstet für die Wachstumsinitiativen!

Arcadia Biosciences (NASDAQ:RKDA) steht an der Schwelle zu einem bedeutenden Umsatzwachstum, das in erster Linie auf die Initiative des Managements im Bereich Hanf zurückzuführen ist, aber auch auf die neu strukturierte strategische Beziehung mit Bioceres Crop Solutions für die Vermarktung der HB4-Sojabohnen-Technologie in Mittel- und Südamerika. Darüber hinaus sollte die GoodWheat-Franchise durch die kürzlich eingegangenen Beziehungen zu Three Farm Daughters(USA), Bioceres ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung